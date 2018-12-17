Жители и гости Петрозаводска могут получить сертификат Гиперборейца

В карельской столице состоится презентация проекта "Рождество с Бореем", сообщили в администрации Петрозаводска.

Во вторник 18 декабря в 15.00 в визит-центре на пр.Ленина, 38 будет торжественно открыта приемная Борея. Как отмечают организаторы, в Петрозаводске впервые открывается локация легендарного героя Международного зимнего фестиваля Гиперборея.

Жители и гости города смогут стать участниками уникальных мастер-классов, совершить путешествие в мир былин, легенд, сказаний, загадать заветное желание под музыку ветра, пройти испытания и получить сертификат Гиперборейца. Для тех посетителей, которые пришли вне программ организаторы предлагают сделать фотосессию на троне Борея, собрать сказочный пазл, погадать на древних рунах и многое другое. К услугам горожан и туристов мягкие пуфы, книги, настольные игры, фильмы, приятная атмосфера, Wi-Fi.

Городской дом культуры совместно с управлением культуры администрации Петрозаводска активно работают над развитием туристической привлекательности города, поэтому новое творческое пространство — это еще одно предложение для познавательного отдыха в новогодние и рождественские каникулы для организованных групп туристов, путешественников, самостоятельно посещающих город, а также жителей Петрозаводска и Карелии.

Программа "Приключение с Бореем" для организованных групп туристов и жителей города будет проводиться ежедневно, тематические двухчасовые визиты "Четверг-чародей", "Пряничная пятница", "Субботнее приключение с Бореем", "Воскресное вдохновение" запланированы с четверга по воскресенье с 15.00 до 17.00 и с 17.00 до 19.00.

Расписание встреч в приемной Бога северного ветра можно найти на сайте Петрозаводского информационно-туристского центра.