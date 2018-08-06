Жители Карелии активно рисуют портреты фронтовой собаки для конкурса

Десятки юных художников России направили свои работы на всероссийский конкурс "Портрет фронтовой собаки", среди самых активных участников – жители Карелии.

Больше всего произведений поступило из Астраханской, Московской, Пензенской, Сахалинской, Тюменской, Ульяновской области, Краснодарского края, Республики Карелия. Рисунки исполнены в разной технике – акварель, цветные карандаши, сообщили в информационном центре Музея Победы.

Конкурс посвящен подвигам собак во время Великой Отечественной войны. Московский Музей Победы предлагает нарисовать четвероногого героя. Это может быть "портрет2 реального пса, участвовавшего в сражениях, или собирательный образ служебной собаки.

Для участия необходимо до 13 августа 2018 года включительно направить работы на электронную почту konkurs@cmvov.ru с пометкой "Портрет фронтовой собаки". Обязательно указать в письме ФИО участника, возраст, регион проживания и контактные данные для связи.

Победители в каждой из номинаций получат в подарок семейную карту на пять бесплатных посещений музея, а также специальный приз от РВИО. Принять участие могут школьники от 7 до 17 лет. Итоги конкурса станут известны 19 августа 2018 года.