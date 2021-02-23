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Жители Карелии болеют внебольничной пневмонией почти в три раза чаще, чем раньше

Новости. Общество
12:20, 24 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Роспотребнадзор зафиксировал почти трехкратное превышение уровня заболеваемости внебольничной пневмонией в Карелии по сравнению со средними показателями.

Роспотребнадзор проанализировал уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в республике с 15 по 21 февраля. Ведомство пришло к выводу, что средний уровень заболеваемости в Карелии превышен в 2,8 раза, а в Петрозаводске - в два раза. Средний уровень специалисты рассчитывали на протяжении трёх лет.

"Заболеваемость внебольничными пневмониями среди совокупного населения в целом по республике выше среднемногонедельного уровня в 2,8 раза. Превышение среднемногонедельного уровня заболеваемости (рассчитанного за 3 года) зарегистрировано на 16-ти административных территориях республики, в том числе в г. Петрозаводск (118 случаев и 58 случаев – рост в 2,0 раза)", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что количество заболевших внебольничной пневмонией в период исследованных семи дней уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей на 44 случая  (-12 %).

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске учеба в 40 классах приостановлена из-за гриппа и ОРВИ.

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Комментарии

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zanoza
2021-02-24 13:08:12
Если где-то убыло ("спад" ковидной пандемии) , значит где-то прибыло ( пневмония) :)
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