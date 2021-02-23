В Петрозаводске учеба в 40 классах приостановлена из-за гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ в Карелии

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 6635 случаев заболевания ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше эпидемического порога на 12,4%.

В группе взрослого населения 15 лет и старше заболеваемость превышает эпидпорог на 7,5%; среди детей заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 13% (+763 случая).

Небольшое превышение среднего уровня отмечается в Костомукше (+9,2%).

В Петрозаводске за неделю с 15 февраля по 21 февраля зарегистрировано 2966 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 31,2%. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога отмечен во всех возрастных группах. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 11% (+293 случая).

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 40 классов в 17 школах Петрозаводска.