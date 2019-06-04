Жители Карелии будут получать детские пособия только на карты "Мир"

Региональное отделение Фонда социального страхования по Республике Карелия разъяснило условия выплат пособий по материнству и детству – их будут перечислять только на карты "Мир" после окончания действия других карт.

Фонд ссылается на постановление правительства от 11.04. 2019 года № 419, согласно которому пособия по материнству и детству подлежат перечислению на карты Мир с 1 мая текущего года.

Подробнее о выплатах пособий на карту "мир" читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".