Жители Карелии добровольно сдали 13 единиц оружия за неделю

В Карелии росгвардейцы проверили более 550 владельцев оружия.
Сотрудниками и военнослужащими Управления Росгвардии по Карелии совместно с сотрудниками МВД за прошедшую неделю проведено 568 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, сообщили в ведомстве.
Жители Карелии добровольно сдали 13 единиц оружия и 61 патрон. Росгвардейцы составили 8 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия.
Ранее сообщалось, житель Карелии изготовил четыре боеприпаса и привлек внимание полицейских.
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