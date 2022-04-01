Жители Карелии добровольно сдали 13 единиц оружия за неделю

В Карелии росгвардейцы проверили более 550 владельцев оружия.

Сотрудниками и военнослужащими Управления Росгвардии по Карелии совместно с сотрудниками МВД за прошедшую неделю проведено 568 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, сообщили в ведомстве.

Жители Карелии добровольно сдали 13 единиц оружия и 61 патрон. Росгвардейцы составили 8 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия.

Ранее сообщалось, житель Карелии изготовил четыре боеприпаса и привлек внимание полицейских.