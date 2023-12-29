Жители Карелии добровольно сдали 15 стволов

В республике провели проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия.

Росгвардейцы Карелии совместно с сотрудниками МВД республики провели 101 проверку обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у жителей. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.



Как сообщили в источнике, было составлено 14 протоколов об административных нарушениях.

Изъяли 26 единиц огнестрельного оружия. Жители региона добровольно сдали 15 единиц оружия.