Жители Карелии добровольно сдали 17 стволов

Сотрудники Росгвардии изъяли 6 единиц оружия, 17 стволов жители Карелии сдали добровольно, сообщили в ведомстве.

С 23 по 30 апреля сотрудники карельского Управления Росгвардии провели 95 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Из оборота изъяли шесть единиц оружия. Составлено 23 протокола об административных правонарушениях. Граждане добровольно сдали 17 единиц оружия.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы 1 мая задержали мужчину, который разбил стекло в салоне сотовой связи в райцентре Карелии.