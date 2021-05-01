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Жители Карелии добровольно сдали 17 стволов

Новости. Общество
11:23, 02 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудники Росгвардии изъяли 6 единиц оружия, 17 стволов жители Карелии сдали добровольно, сообщили в ведомстве.

С 23 по 30 апреля сотрудники карельского Управления Росгвардии провели 95 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Из оборота изъяли шесть единиц оружия. Составлено 23 протокола об административных правонарушениях. Граждане добровольно сдали 17 единиц оружия.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы 1 мая задержали мужчину, который разбил стекло в салоне сотовой связи в райцентре Карелии.

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Комментарии

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кир
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