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30.04.2021 21:00

Росгвардейцы задержали в райцентре Карелии мужчину, разбившего стекло в салоне мобильной связи

Новости. Происшествия
12:03, 01 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В Кондопоге сотрудники Росгвардии нашли хулигана, повредившего помещение салона связи, после просмотра записи наружных камер.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, в ночь на 30 апреля сработала охранная сигнализация салона одной из компаний, оказывающих услуги мобильной связи в Кондопоге. Росгвардейцы прибыли на место и обнаружила разбитое стекло. Следов проникновения в помещение не было. По записям видеонаблюдения было установлено, что правонарушение совершил мужчина среднего возраста. Располагая приметами, сотрудники приступили к отработке территории и вскоре задержали подозреваемого. Он был доставлен в районный отдел внутренних дел.

С какой целью мужчина разбил стекло в салоне, теперь будет разбираться полиция.

Ранее в Карелии росгвардейцы помешали юноше с поддельной купюрой отовариться в пивбаре.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-01 12:30:38
Был убит на месте. Как вариант. Они только боль и смерть понимают, а больше ничего.
Off
2021-05-01 12:45:08
кир, крови все мало ..упырек .
Off
2021-05-01 12:17:12
Главное , чтобы бумажными стаканчиками не кидались ..иначе беда будет .))
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