Росгвардейцы задержали в райцентре Карелии мужчину, разбившего стекло в салоне мобильной связи

В Кондопоге сотрудники Росгвардии нашли хулигана, повредившего помещение салона связи, после просмотра записи наружных камер.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, в ночь на 30 апреля сработала охранная сигнализация салона одной из компаний, оказывающих услуги мобильной связи в Кондопоге. Росгвардейцы прибыли на место и обнаружила разбитое стекло. Следов проникновения в помещение не было. По записям видеонаблюдения было установлено, что правонарушение совершил мужчина среднего возраста. Располагая приметами, сотрудники приступили к отработке территории и вскоре задержали подозреваемого. Он был доставлен в районный отдел внутренних дел.

С какой целью мужчина разбил стекло в салоне, теперь будет разбираться полиция.

Ранее в Карелии росгвардейцы помешали юноше с поддельной купюрой отовариться в пивбаре.