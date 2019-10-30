Жители Карелии хотят изучать национальные языки с нуля, считает Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил про успех разработанной программы по дополнительному обучению взрослых национальным языкам.

Парфенчиков на своей странице в соцсети сообщил, что поддержка коренных народов, а также развитие языков и культур являются одной из приоритетных задач.

"В Карелии растет интерес к изучению национальных языков", - заявил глава региона.

"По моему поручению Министерство национальной и региональной политики совместно с Карельским институтом развития образования разработали дополнительные программы по изучению языков для взрослых. На курсах все желающие могут изучить карельский и вепсский язык. Это отличная возможность для тех, кто немного подзабыл свой родной язык, но хотел бы снова говорить на нем. Кроме того, все больше жителей республики хотят изучать язык с нуля. Курсы рассчитаны и на "новичков", поскольку обучение начинается с азов – алфавита, основ фонетики и грамматики и т.д.", - сообщил Парфенчиков.

По словам Артура Парфенчикова, в этом году карельский язык преподают в 27 школах республики. Его изучают более 2100 школьников. Вепсскому языку обучают 266 человек в 4 школах. В 20 дошкольных учреждениях изучают карельский язык, в трех – вепсский.