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Новости. Криминал
15:39, 14 Мая 2018

Жители Карелии искали металлолом на чужих дачах

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Кондопожские полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в совершении краж.

Как сообщили в МВД Карелии, ранним утром 12 мая в дежурную часть полиции по Кондопожскому району обратилась жительница города бумажников. Женщина рассказала, что в настоящее время находится в одном из дачных кооперативов на территории района и заметила, что по участкам ходят посторонние люди. Она сообщила, что неизвестные уносят с собой какие-то вещи.

Выехав на место происшествия, полицейские установили, что с нескольких участков кооператива были похищены различные металлические изделия – печи, баки для воды, коптильня, мангал. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в совершении краж. Ими оказались двое жителей Кондопоги 16-ти и 18-ти лет. Один из молодых людей ранее уже был судим за аналогичные преступления. Украденное молодые люди собирались сдать в пункт приема металлолома, но не успели. Полицейские изъяли похищенные предметы, которые будут возвращены законным владельцам.

Подозреваемые стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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