Жители Карелии лучше, чем другие, платят по кредитам

Доля просроченной задолженности жителей Карелии по банковским кредитам за 2017 год сократилась на 0,3%.

Платежная дисциплина в республике лучше, чем в среднем по России. Об этом говорят данные рейтинга регионов по доле просроченных населением кредитов, составленного агентством РИА Рейтинг.

Доля просроченной задолженности в Карелии по состоянию на 1 января 2018 года составила 6,4%. Среднероссийский показатель - 7%.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".