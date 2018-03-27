Жители Карелии лучше, чем другие, платят по кредитам

По теме
Загрузка...
Доля просроченной задолженности жителей Карелии по банковским кредитам за 2017 год сократилась на 0,3%.
Платежная дисциплина в республике лучше, чем в среднем по России. Об этом говорят данные рейтинга регионов по доле просроченных населением кредитов, составленного агентством РИА Рейтинг.
Доля просроченной задолженности в Карелии по состоянию на 1 января 2018 года составила 6,4%. Среднероссийский показатель - 7%.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
По теме
Выбор читателей
26.03.2018, 11:17
20.03.2018, 16:21
22.03.2018, 10:16
20.03.2018, 15:47
Аналитика
Сегодня 13:09
Политкухня
Как оппозиции в Карелии выбраться из гетто в 2.5%, рассуждает политолог Олег Реут.
22.03.2018 10:16
21.03.2018 16:32
20.03.2018 15:47
18.03.2018 16:39
Чтиво
26.03.2018 13:32
Без политики
Салон ПКФ СЛОВО представляет удобный и доступный кроссовер с хорошей проходимостью.
26.03.2018 12:00
20.03.2018 16:47
19.03.2018 13:09
Медиа
26.03.2018 16:56
Опрос
Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?
Комментарии