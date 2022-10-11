Жители Карелии, мечтавшие о снегоходе и автомобильных дисках, попали в сети аферистов

В полиции Карелии рассказали об очередных случаях мошенничества в интернете.

Житель Кондопоги в популярной соцсети нашел сообщество по продаже автомобильных дисков. Деньги надо было перевести немедленно на банковскую карту физического лица. Как только кондопожанин избавился от денег, расставшись с 9 тысячами рублей, продающая сторона исчезла.

Житель Сегежского района на площадке онлайн-объявлений попытался купить снегоход. Продавец направил ему ссылку для оплаты транспорта, однако, как оказалось, это была уловка — ссылка вела на «подставной» сайт. Как только житель Карелии ввел там реквизиты карты, с нее пропало 49 тысяч рублей. Продавец также исчез.

Полицейские проверяют эти инциденты и вновь призывают интернет-пользователей проявлять бдительность при финансовых сделках.