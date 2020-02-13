Жители Карелии могут получать высокотехнологичную медпомощь, не выезжая за пределы республики

На базе Республиканской больницы им. Баранова в прошлом году дорогостоящее лечение получили более 2,8 тысяч жителей Карелии, сообщает Минздрав Карелии.

Высокотехнологичная медицинская помощь, ради которой раньше пациенты выезжали в федеральные клиники, в Республиканкой больнице оказывается по шести профилям: акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, ревматология, сердечно-сосудистая хирургия, эндокринология.

Так, по профилю сердечно-сосудистая хирургия специалисты провели 1297 операций, в том числе 127 аортокоронарных шунтирований (из них 22 – пациентам с острым коронарным синдромом, 15 – на работающем сердце, 90 – с применением аппарата искусственного кровообращения). Также среди этих серьезных операций - 902 стентирования коронарных и периферических артерий (в том числе при синдроме диабетической стопы), 11 хирургических операций на аорте, 18 операций на клапанах сердца, имплантировано 2 кардиовертера-дефибриллятора.

Ранее сообщалось, что новый универсальный комплекс для диагностики и лечения пациентов с мочекаменной болезнью появился в Республиканской больнице им. Баранова.