Новый аппарат для лечения мочекаменной болезни появился в Петрозаводске

Новый универсальный комплекс для диагностики и лечения пациентов с мочекаменной болезнью заработал в Республиканской больнице им. Баранова, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков у себя на странице.



Он предназначен для удаления камней при помощи современного метода – дистанционной литотрипсии, то есть, дробления камней ультразвуковыми волнами направленного действия.

"Больница давно нуждалась в новом аппарате, поскольку старый часто выходил из строя. Причем его ремонт обходился достаточно дорого, замена одной детали – до 1 млн рублей. К тому же пациентам приходилось ждать, когда его починят. А в Карелии потребность в проведении этих медицинских процедур – 500-600 в год", – написал глава.

Стоимость аппарата составила 35,4 млн рублей из резервного фонда правительства РФ.

"С помощью нового урологического комплекса литотрипсия выполнена уже первым пяти больным, страдающим мочекаменной болезнью", – написал в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Ранее аппарат для выявления рака груди появился во всех районных больницах Карелии.