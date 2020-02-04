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Новый аппарат для лечения мочекаменной болезни появился в Петрозаводске

Новости. Общество
17:20, 04 Февраля 2020
фото: © Минздрав Карелии
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Новый универсальный комплекс для диагностики и лечения пациентов с мочекаменной болезнью заработал в Республиканской больнице им. Баранова, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков у себя на странице.

Он предназначен для удаления камней при помощи современного метода – дистанционной литотрипсии, то есть, дробления камней ультразвуковыми волнами направленного действия.

"Больница давно нуждалась в новом аппарате, поскольку старый часто выходил из строя. Причем его ремонт обходился достаточно дорого, замена одной детали – до 1 млн рублей. К тому же пациентам приходилось ждать, когда его починят. А в Карелии потребность в проведении этих медицинских процедур – 500-600 в год", – написал глава.

Стоимость аппарата составила 35,4 млн рублей из резервного фонда правительства РФ.

"С помощью нового урологического комплекса литотрипсия выполнена уже первым пяти больным, страдающим мочекаменной болезнью", – написал в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Ранее аппарат для выявления рака груди появился во всех районных больницах Карелии.

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Комментарии

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кир
2020-02-04 17:43:22
Брать деньги с несчастных больных. Для того и купили.
Беня
2020-02-04 18:26:55
кир, медицина уже лет 30 как бизнес
Гость
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