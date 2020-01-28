Аппарат для выявления рака груди появился во всех районных больницах Карелии

Маммографами оснащены все центральные районные больницы, сообщили в Минздраве Карелии.

В рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" реализуются мероприятия по обеспечению своевременного оказания специализированной медицинской помощи, в том числе диагностических исследований.

Наиболее информативным и достоверным, безболезненным и быстрым методом рентгеновской диагностики патологий молочной железы, в том числе онкологических заболеваний на ранней стадии, когда возможно успешное лечение, является маммография.



В течение нескольких лет маммографическими аппаратами планово оснащены медицинские организации Петрозаводска и районов республики.



В 2019 году современная цифровая техника за счет средств бюджета республики (около 12 млн рублей) приобретена для Межрайонной больницы №1 в Костомукше, за счет средств ОМС – для Олонецкой ЦРБ и Городской поликлиники №3.

Ранее Минздрав Карелии предложил расформировать женскую консультацию на улице Кузьмина.