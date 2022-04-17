Жители Карелии могут получить пособие на третьего ребенка

Увеличение выплат для карельских родителей произошло после индексации прожиточного минимума с 1 июня.

Размер выплат зависит от района, в котором проживает семья, и составляет от 14 504 до 17 083 рублей.

Наталья Орлович из Петрозаводска узнала о положенных ей выплатах от своих друзей, тоже многодетных родителей. Чтобы оформить выплату, она обратилась в отделение Центра социальной работы.

«После рождения младшего, я позвонила в соцзащиту, записалась туда на прием и там сне объяснили, что эта выплата из себя представляет и рассказали о том, какие нужны документы», — рассказывает многодетная

мама.

Подать документы можно и дистанционно на сайте «Госуслуги». Но при этом, в Центр соцзащиты в первый раз все равно нужно будет лично принести необходимые документы.

Деньги уходят на необходимые вещи для детей: детское питание, игрушки, подгузники и средства гигиены. Сама Наталья говорит, что такая помощь является хорошей инициативой. «Это своего рода финансовая подушка. Поддержка, конечно, ощущается», — считает она.

Обратиться за консультацией и проанализировать шансы на получение выплат и субсидий можно в Министерстве социальной защиты или на официальном сайте.