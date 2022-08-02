Жители Карелии могут помочь детям Донбасса начать новый учебный год

Сейчас школьникам из ДНР и ЛНР необходимы учебники и канцелярские принадлежности.

В Карелии продолжается сбор помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Близится начало учебного года, поэтому сейчас особенно нужна помощь тем семьям, где есть дети-школьники. Атаман ГКО «Петрозаводское», член Общественной палаты РК Наур Гокинаев в этом году три раза выезжал в Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией и лично убедился, что наша помощь и поддержка там очень нужны.

«В крайнюю свою поездку я был в Мариуполе. Мы встречались с детьми, которые только начали привыкать к тишине. Я спрашивал детей по истории России, по истории Украины и я понял, что дети ничего не знают. За много лет, когда они жили на этих территориях, их этому ничему не учили. Эти дети попросили у меня учебники истории. Я увидел, наверное, самое главное в глазах ребят – это жажда учиться, жажда по-новому открывать мир, узнавать», – рассказал Наур Гокинаев.

Все регионы России, в том числе Республика Карелия, по мере своих сил помогают Донецкой и Луганской народной республике. Сейчас необходимо собрать для детей ДНР и ЛНР учебники и школьные принадлежности к новому учебному году.

«Помощи много не бывает. Любые вещи: канцелярия, дневники, тетрадки, резинки, ластики – все, что в вашей возможности, я думаю, что можно и даже нужно отправить и помочь всем необходимым», ― призывает Наур Гокинаев.

Школьные принадлежности, канцелярию, учебники и другую гуманитарную помощь для детей Донбасса принимают на базе регионального отделения ОНФ по адресу г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 3, каб. 67. Часы работы: с 9 до 17.30 в рабочие дни, телефон: 8 (8142) 59-57-84.