Жители Карелии могут пожаловаться на отсутствие лекарств в аптеках в прокуратуру

Прокуратура Карелии проведет горячую линию по вопросам лекарственного обеспечения населения.

В четверг, 21 апреля, с 14.00 до 18.00 ведомство организует проведение горячей линию по вопросам лекарственного обеспечения населения.

Принимать телефонные сообщения будет исполняющий обязанности заместителя начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики Илона Михайловна Уханова, уточнили в ведомстве.

В ходе горячей линии жители республики могут сообщить о фактах отсутствия в аптеках республики лекарств, входящих в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медпомощи; о росте цен на лекарства, входящие в перечень жизненных необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения; об отказе аптечных учреждений в постановке рецептов на отсроченное обслуживание; о нарушениях при выписке рецептов на препараты и других нарушениях.

Телефон горячей линии: 8 (8142) 717-815.