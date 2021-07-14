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Жители Карелии могут пожаловаться в прокуратуру на «работу» в регионе нацпроектов

Новости. Общество
17:20, 14 Июля 2021
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Прокуратура республики проведет «горячие линии» по вопросам соблюдения законодательства при реализации национальных проектов.

По сообщению ведомства, в прокуратуре Карелии с 14 по 28 июля организована работа «горячих линий» по вопросам выявления и пресечения нарушений закона при реализации национальных проектов.

С 14 по 23 июля (с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.15) – «горячая линия» по вопросам, касающимся реализации национальных проектов «Экология», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Наука», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской дисциплины», «Международная кооперация и экспорт».

Принимать звонки будет заместитель начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики Артем Викторович Гутов.

Телефон «горячей линии» - 8(8142) 717-856.

С 19 по 28 июля (с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15) - «горячая линия» по вопросам, касающимся реализации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

Принимать телефонные сообщения будет старший прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики Илона Михайловна Уханова.

Телефон «горячей линии» - 8(8142) 717-815.

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