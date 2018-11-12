Жителям Карелии предлагают придумать собственный арт-объект

По теме
Загрузка...
К участию во всероссийском конкурсе арт-объектов "Культурный след" приглашают жителей Карелии, сообщили в правительстве республики.
В конкурсе могут принять участие жители любого города России, независимо от возраста и профессии. Пять самых оригинальных прошедших народное и экспертное голосование идей будут воплощены с помощью профессиональных художников на средства фонда "Живая классика".
Организаторы приглашают жителей Карелии принять участие в конкурсе и предложить к воплощению в жизнь собственный арт-объект.
Прием заявок проходит на сайте и завершится первого февраля 2019 года. Победители будут объявлены 15 февраля, а отобранные в итоге инсталляции и скульптуры украсят города не позднее октября 2019 года.
Все главное - здесь: #stolicaonego
По теме
Выбор читателей
08.11.2018, 16:06
10.11.2018, 10:20
09.11.2018, 09:03
08.11.2018, 15:14
11.11.2018, 11:43
06.11.2018, 16:15
Аналитика
09.11.2018 11:37
Политкухня
"Яблоко" забыло об избирателях?
08.11.2018 09:50
07.11.2018 16:39
06.11.2018 11:37
02.11.2018 10:14
Чтиво
02.11.2018 12:04
Личное мнение
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
31.10.2018 10:31
30.10.2018 14:22
30.10.2018 11:33
Медиа
Сегодня 10:08
Опрос
Готовы ли вы сортировать мусор?
Комментарии