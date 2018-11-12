Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
12:20, 12 Ноября 2018
фото: культслед.рф

Жителям Карелии предлагают придумать собственный арт-объект

По теме

В музее "Кижи" пройдет лекция из цикла "Реставрация: от теории к практике"
08.11.18 16:37
В музее ИЗО в Петрозаводске работает выставка из Третьяковской галереи
08.11.18 09:00
Школьник из Петрозаводска выступил в финале национального конкурса "Во весь голос"
07.11.18 18:40
Все новости
Загрузка...

К участию во всероссийском конкурсе арт-объектов "Культурный след" приглашают жителей Карелии, сообщили в правительстве республики.

В конкурсе могут принять участие жители любого города России, независимо от возраста и профессии. Пять самых оригинальных прошедших народное и экспертное голосование идей будут воплощены с помощью профессиональных художников на средства фонда "Живая классика".

Организаторы приглашают жителей Карелии принять участие в конкурсе и предложить к воплощению в жизнь собственный арт-объект.

Прием заявок проходит на сайте и завершится первого февраля 2019 года. Победители будут объявлены 15 февраля, а отобранные в итоге инсталляции и скульптуры украсят города не позднее октября 2019 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

По теме

В музее "Кижи" пройдет лекция из цикла "Реставрация: от теории к практике"
08.11.18 16:37
В музее ИЗО в Петрозаводске работает выставка из Третьяковской галереи
08.11.18 09:00
Школьник из Петрозаводска выступил в финале национального конкурса "Во весь голос"
07.11.18 18:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.11.2018, 16:06
ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
09.11.2018, 09:03
Умерла петрозаводчанка, которую сбил груженный камнями МАЗ
08.11.2018, 15:14
Когда в Карелию придет зима, рассказали в карельском Гидрометцентре
11.11.2018, 11:43
Супруги пострадали в перевернувшемся на трассе в Карелии автомобиле
06.11.2018, 16:15
Семья известных телеведущих отдыхает в Карелии

Аналитика

09.11.2018 11:37
Политкухня
Сонное царство 6
"Яблоко" забыло об избирателях?
"У нас выходных не бывает" 1
08.11.2018 09:50
 Карелия как сувенирный пряник 9
07.11.2018 16:39
Китай и "новости из будущего" 6
06.11.2018 11:37
Официальная память стоит миллионы 13
02.11.2018 10:14
Вся аналитика

Чтиво

02.11.2018 12:04
Личное мнение
Жертвы неполного рабочего дня 3
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
Ни экзамена, ни прав
30.10.2018 14:22
Подарок для спасения жизни
30.10.2018 11:33
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 10:08
все фото и видео

Опрос

Готовы ли вы сортировать мусор?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»