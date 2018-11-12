Жителям Карелии предлагают придумать собственный арт-объект

К участию во всероссийском конкурсе арт-объектов "Культурный след" приглашают жителей Карелии, сообщили в правительстве республики.

В конкурсе могут принять участие жители любого города России, независимо от возраста и профессии. Пять самых оригинальных прошедших народное и экспертное голосование идей будут воплощены с помощью профессиональных художников на средства фонда "Живая классика".

Организаторы приглашают жителей Карелии принять участие в конкурсе и предложить к воплощению в жизнь собственный арт-объект.

Прием заявок проходит на сайте и завершится первого февраля 2019 года. Победители будут объявлены 15 февраля, а отобранные в итоге инсталляции и скульптуры украсят города не позднее октября 2019 года.