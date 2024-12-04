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Жители Карелии могут принять участие в выборе символов для новой тысячерублевой банкноты

Новости. Общество
16:40, 06 Декабря 2024
фото: © Пресс-служба Банка России

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Проголосовать можно за одну из 25 достопримечательностей Казани, Саратова, Самары, Саранска, Оренбурга, Перми, Ульяновска и других городов Приволжья.

В списке знаковых объектов округа — известные музеи, памятники, театры, мосты, ГЭС и другие. Предложенный список составлен на основании мнения экспертов Консультативного совета по банкнотам.

Так, по итогам первой недели, лидерами народного голосования стали скоростной теплоход на подводных крыльях «Метеор», памятник Салавату Юлаеву, Саратовский автомобильный мост через Волгу, Дворец земледельцев в Казани и Жигулевская ГЭС.

«Банкноты — это своего рода визитная карточка нашей страны. В их оформлении Банк России использует символику всех федеральных округов — памятники столицы округа представлены на лицевой стороне банкнот, а достопримечательности регионов, входящих в состав округа, — на оборотной. Новая тысячерублевая купюра посвящена Приволжскому федеральному округу. По итогам голосования будет создан дизайн этой обновленной банкноты», — пояснил управляющий Отделением-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Вадим Чекан.

Каждый участник голосования может выбрать один понравившийся объект. Символы, набравшие наибольше количество голосов, будут изображены на оборотной стороне новой банкноты в качестве объектов первого и второго плана, а также фонового рисунка. На лицевой стороне обновленной банкноты, представленной в 2023 году, останется изображение Нижнего Новгорода.

Проголосовать за понравившийся символ для новой банкноты можно на сайте Банка России до 12:00 12 декабря.

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