Жители Карелии могут проверить свою финансовую грамотность

Кроме новых знаний, каждый участник получит именной сертификат об успешном прохождении зачета.

Завтра, 1 декабря, начнется всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, который продлится до 15 декабря. Любой желающий в простой и понятной форме сможет проверить свои знания о финансах и получить новые знания.

Тестирование займет 30 минут и определит насколько хорошо люди умеют обращаться с деньгами. Участникам зададут вопросы о вкладах, кредитах и платежных картах, других финансовых продуктах и услугах. Кроме того, организаторы подготовили вопросы о том, как распознать мошеннические схемы.

Отвечать можно самостоятельно или совместно. Но при работе с кем-то время для выполнения заданий увеличится вдвое. А число попыток не ограничивается.

Кроме новых знаний, каждый участник получит именной сертификат об успешном прохождении зачета. Для его получения нужно две трети правильных ответов на предложенные вопросы.

Чтобы не забыть о старте онлайн-зачета, можете ввести на сайте свою почту и в день начала тестирования получить оповещение.