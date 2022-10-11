Жители Карелии могут рассказать прокурору о проблемах с лекарствами для тяжелобольных детей

Прокурор республики Дмитрий Харченков проведет личный прием граждан по вопросам обеспечения лекарствами детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Во вторник, 25 октября, с 10.00 прокурор Карелии Дмитрий Харченков начнет тематический личный прием жителей республики по вопросам обеспечения льготными лекарственными препаратами и медицинскими средствами несовершеннолетних, страдающих тяжелыми заболеваниями, сообщили в ведомстве.

Прием будет проходить как непосредственно в здании прокуратуры республики, так и с использованием видеоконференцсвязи из районов.

Предварительная запись на прием или его организация проводится в прокуратурах по следующим телефонам:

- Прокуратура Беломорского района

г. Беломорск, ул. Ленина, д. 4

тел. (81437) 5-11-62

- Прокуратура Калевальского района

пгт. Калевала, ул. Пионерская, д. 10

тел. (81454) 4-11-96

- Прокуратура Кемского района

г. Кемь, ул. Бланки, д. 6

тел. (81458) 5-44-91, 5-47-18

- Прокуратура Кондопожского района

г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 20

тел. (81451) 7-76-95

- Прокуратура Костомукши

г. Костомукша, ул. Советская, д. 2

тел. (81459) 5-24-23

- Прокуратура Лахденпохского района

г. Лахденпохья, ул. Карла Маркса, д. 10

тел. (81450) 2-24-50

- Прокуратура Лоухского района

п. Лоухи, ул. Жаровина, д. 29

тел. (81439) 5-16-08

- Прокуратура Медвежьегорского района

г. Медвежьегорск, ул. Максима Горького, д. 31

тел. (81434) 5-68-93

- Прокуратура Муезерского района

пгт. Муезерский, ул. Гагарина, д. 29

тел. (81455) 3-36-15

- Прокуратура Олонецкого района

г. Олонец, ул. Урицкого, д. 9

тел. (81436) 4-14-59

- Прокуратура Петрозаводска

185001 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 18

тел. (8142) 593-260, 593-275

- Прокуратура Питкярантского района

г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 24

тел. (81433) 4-30-62, 4-25-57

- Прокуратура Прионежского района

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14

тел. (8142) 711-965, 711-963

- Прокуратура Пряжинского района

пгт. Пряжа, ул. Мелентьевой, д. 11

тел. (81456) 3-11-04

- Прокуратура Пудожского района

г. Пудож, ул. Ленина, д. 76

тел. (81452) 5-15-42

- Прокуратура Сегежского района

г. Сегежа, ул.. Рихарда Зорге, д. 3а

тел. (81431) 4-29-12, 4-33-71

- Прокуратура Сортавалы

г. Сортавала, ул. Суворова, д. 3

тел. (81430) 4-78-35

- Прокуратура Суоярвского района

г. Суоярви, ул. Победы, д. 18б

тел. (81457) 5-18-60

Кроме того, по вопросам записи на прием граждане могут обратиться по телефону 8(8142) 71-78-93.