Жители Карелии могут рассказать прокурору о проблемах с лекарствами для тяжелобольных детей

Прокурор республики Дмитрий Харченков проведет личный прием граждан по вопросам обеспечения лекарствами детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.
Во вторник, 25 октября, с 10.00 прокурор Карелии Дмитрий Харченков начнет тематический личный прием жителей республики по вопросам обеспечения льготными лекарственными препаратами и медицинскими средствами несовершеннолетних, страдающих тяжелыми заболеваниями, сообщили в ведомстве.
Прием будет проходить как непосредственно в здании прокуратуры республики, так и с использованием видеоконференцсвязи из районов.
Предварительная запись на прием или его организация проводится в прокуратурах по следующим телефонам:
- Прокуратура Беломорского района
г. Беломорск, ул. Ленина, д. 4
тел. (81437) 5-11-62
- Прокуратура Калевальского района
пгт. Калевала, ул. Пионерская, д. 10
тел. (81454) 4-11-96
- Прокуратура Кемского района
г. Кемь, ул. Бланки, д. 6
тел. (81458) 5-44-91, 5-47-18
- Прокуратура Кондопожского района
г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 20
тел. (81451) 7-76-95
- Прокуратура Костомукши
г. Костомукша, ул. Советская, д. 2
тел. (81459) 5-24-23
- Прокуратура Лахденпохского района
г. Лахденпохья, ул. Карла Маркса, д. 10
тел. (81450) 2-24-50
- Прокуратура Лоухского района
п. Лоухи, ул. Жаровина, д. 29
тел. (81439) 5-16-08
- Прокуратура Медвежьегорского района
г. Медвежьегорск, ул. Максима Горького, д. 31
тел. (81434) 5-68-93
- Прокуратура Муезерского района
пгт. Муезерский, ул. Гагарина, д. 29
тел. (81455) 3-36-15
- Прокуратура Олонецкого района
г. Олонец, ул. Урицкого, д. 9
тел. (81436) 4-14-59
- Прокуратура Петрозаводска
185001 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 18
тел. (8142) 593-260, 593-275
- Прокуратура Питкярантского района
г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 24
тел. (81433) 4-30-62, 4-25-57
- Прокуратура Прионежского района
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14
тел. (8142) 711-965, 711-963
- Прокуратура Пряжинского района
пгт. Пряжа, ул. Мелентьевой, д. 11
тел. (81456) 3-11-04
- Прокуратура Пудожского района
г. Пудож, ул. Ленина, д. 76
тел. (81452) 5-15-42
- Прокуратура Сегежского района
г. Сегежа, ул.. Рихарда Зорге, д. 3а
тел. (81431) 4-29-12, 4-33-71
- Прокуратура Сортавалы
г. Сортавала, ул. Суворова, д. 3
тел. (81430) 4-78-35
- Прокуратура Суоярвского района
г. Суоярви, ул. Победы, д. 18б
тел. (81457) 5-18-60
Кроме того, по вопросам записи на прием граждане могут обратиться по телефону 8(8142) 71-78-93.
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