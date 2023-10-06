Жители Карелии на неделе добровольно сдали 13 стволов

Еще 7 единиц оружия изъяли полицейские.
Вместе с полицией республики сотрудники и военнослужащие Росгвардии провели 73 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у жителей, сообщили в управлении.
Добровольно жители Карелии сдали 13 единиц огнестрельного оружия, а 7 единиц росгвардейцам пришлось изъять.
По итогам проверки сотрудники составили 6 протоколов об административных правонарушениях.
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