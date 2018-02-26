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Новости. Политика
12:41, 26 Февраля 2018

Жители Карелии на выборах президента готовы проголосовать за Грудинина, свидетельствует опрос

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Павел Грудинин набрал большинство голосов в опросе "Столицы на Онего", посвященном предстоящим выборам президента России.

Согласно данным опроса "Столицы на Онего", в исследовании приняли участие 2253 респондента.

Так, за Павла Грудинина проголосовало 997 участников (44%), за Владимира Путина – 700 человек (31%), за Владимира Жириновского – 174 респондента (7%).

За Ксению Собчак – 174 участника опроса (7%), за Григория Явлинского 125 человек (5%), за Бориса Титова – 34 респондента (1%), за Максима Сурайкина – 26 человек (1%), за Сергея Бабурина – 22 участника опроса (0%).

Опрос: "Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах?" проводился редакцией сетевого издания "Столица на Онего" (учредитель СМИ - ООО "О'КЕЙ") с 21 по 26 февраля 2018 года на сайте в телекоммуникационной сети Интернет. Сбор информации проводился посредством выбора предложенных вариантов ответов. В исследовании приняло участие 2253 человека. Возможная статистическая погрешность составляет 2,1%-2,3%. Опрос проводился по инициативе редакции на безвозмездной основе.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2018-02-26 13:41:03
Промах или Честь!
/Кто Вы на самом деле - Гудини?!/

Великие факиры правят миром
В руках у них трепещет инвентарь.
Кто Вы - которые прознали тайны мира
А может быть за фокусом - стоит очередной обман?!

Московский Комсомолец тайны раскрывает?
С землицей,фокусы, - народной, дали барыши?!
И те кто спец пакетом обладает,
родные меж собою - по крови?

Зачем на Выборы Гудини рвутся,
о лучшей доли чей заботятся они?
Слова красивые всегда с трибуны вьются
Хоть знают точно - им здесь не пройти!

Возможно, в перспективу смотрят глубже...
Шесть лет пройдут - за ними шанс второй придет!
Да только, как бы не пришли за ними раньше
Чтобы забрать все то, что непосильным нажито трудом?

Возможно - денег много!,- хочется Пиара больше?!
Возможно у факиров связка меж собою есть?
Лишь время нам ответит на вопросы
Кто на Гудини ставит - это промах или честь?!

Опрос читаем - вот он победитель?!
Другой опрос читаем - прежний будет Лев!
Вот так в мозгах людей и крутят, вертят
Факиры - пришедшие сорвать свой куш с небес?!:)




Неравнодушный
2018-02-26 13:38:35
Сила, наглость и хамство сделали выбор.
однозначно
2018-02-26 13:38:05
Грубо работаете. Читатели Столицы вполне адекватные людишки, чтобы сделать соответствующие выводы по поводу этого липового голосования.
Американец
2018-02-26 13:20:52
не жители Карелии, а читатели вашего .........

народ-то в целом адекватный, на дешевку не ведется, как-то не хочется травануться клубничкой
goo
2018-02-26 13:39:57
Американец, если выбирать между ботоксом и клубникой, я выберу последнее.
zanoza
2018-02-26 13:02:21
Так это и понятно.При единороссах в регионе всё хуже и хуже становится.Народ он ведь понимает,что что-то нужно менять.Хотя Грудинин ещё тот персонаж,но выбор не велик.
кир
2018-02-26 12:53:48
Зря он. Отожмут все соки и выбросят. Наших людей не знает, что ли?
Гость
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