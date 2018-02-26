Жители Карелии на выборах президента готовы проголосовать за Грудинина, свидетельствует опрос

Павел Грудинин набрал большинство голосов в опросе "Столицы на Онего", посвященном предстоящим выборам президента России.

Согласно данным опроса "Столицы на Онего", в исследовании приняли участие 2253 респондента.

Так, за Павла Грудинина проголосовало 997 участников (44%), за Владимира Путина – 700 человек (31%), за Владимира Жириновского – 174 респондента (7%).

За Ксению Собчак – 174 участника опроса (7%), за Григория Явлинского 125 человек (5%), за Бориса Титова – 34 респондента (1%), за Максима Сурайкина – 26 человек (1%), за Сергея Бабурина – 22 участника опроса (0%).

Опрос: "Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах?" проводился редакцией сетевого издания "Столица на Онего" (учредитель СМИ - ООО "О'КЕЙ") с 21 по 26 февраля 2018 года на сайте в телекоммуникационной сети Интернет. Сбор информации проводился посредством выбора предложенных вариантов ответов. В исследовании приняло участие 2253 человека. Возможная статистическая погрешность составляет 2,1%-2,3%. Опрос проводился по инициативе редакции на безвозмездной основе.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.