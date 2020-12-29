Жители Карелии набрали кредитов: общая сумма резко выросла в 2020 году

Объем банковских кредитов, выданных населению Карелии, по состоянию на 1 ноября 2020 года составил 89,4 млрд рублей, что на 14% больше аналогичного показателя 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ – Национального банка по Республике Карелия.

Особенно выросло ипотечное кредитование. Объем ипотечного жилищного портфеля увеличился за год на 21% - до 37 млрд рублей. С 1 ноября 2019 по 1 ноября 2020 года в Карелии было выдано 8,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов, при этом свыше 2 тыс. из них – в сентябре и октябре. За счет чего вырос спрос на ипотеку, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".