Жители Карелии, не сумев продать квартиру в Пудоже, быстро оплатили все долги

Жители Пудожского района сделали правильные выводы из непростой ситуации, сообщили в УФССП Карелии.

В Пудожском отделении судебных приставов находилось 19 исполнительных производств о взыскании с супружеской пары местных жителей кредитных и коммунальных долгов.

При этом жители Карелии, задолжавшие свыше 195 тысяч рублей, по адресу регистрации не проживали, доходов не имели и, согласно полученной информации, вообще уехали из Пудожского района.

Приставы узнали о наличии у должников права общей долевой собственности в квартире, расположенной в Пудоже. На регистрацию недвижимости был внесен запрет. В результате должники, попытавшись продать долю в квартире, не смогли этого сделать. Обратившись к приставу-исполнителю, супруги узнали, после чего будет отменен запрет на продажу квартиры, после чего быстро погасили все свои долги.