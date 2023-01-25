Жители Карелии не торопятся получать бесплатные участки по программе «Гектар в Арктике»

Участки по программе «Гектар в Арктике» в Карелии в прошлом году получили 287 человек.

Об этом сообщили в региональном Управлении Росреестра.

Всего на кадастровый учет за год поставлено 543 земельных участка, выделенных в рамках программы.

«Заявители указывают самые разнообразные виды деятельности, которую они планируют вести на полученной территории. Наиболее популярными в Карелии стали индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, туристическое и гостиничное обслуживание. Чаще всего земельные участки по программе „Арктический гектар“ берут на территории Лоухского района», — пояснили в Управлении.

Земельные участки можно получить в границах Лоухского, Кемского, Беломорского, Сегежского, Калевальского районов и Костомукшского городского округа. В программу вошли территории общей площадью 337 тысяч гектаров.