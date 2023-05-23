Жители Карелии о туристах: «Каждый привозит с собой кучи мусора!»

Местные жители не всегда в восторге от постоянного притока туристов в республику.

Турбазы рядом с Петрозаводском полностью забиты ещё до начала сезона, поэтому для жителей Карелии насладиться красотами родного края – это уникальная возможность. Но даже если забронировать место всё-таки получается, отдыху мешают неубранные туалеты и мусорные баки, которые закономерно приводят к отходам и экскрементам в прибрежной зоне.

«Перед посёлком Эссойла подъезд к Сямозеру на любой машине! Каждый привозит с собой кучи мусора! Довести до воды силы есть, унести – не в состоянии!! Нужны нам такие дикие туристы?? Неважно откуда они: Москва, Питер, жители самой Карелии… Нет контроля и наказания, не будет и порядка», – пишут в соцсетях местные жители.

Что об этом думают в правительстве республики, читайте в материале «Жителей Карелии попросили отнестись с пониманием к увеличенному туристическому потоку» на «Фактор News».