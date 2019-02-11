Жители Карелии объединяются в борьбе за свой город, по которому шагает оптимизация

Активисты в Питкяранте предупреждают местных жителей, что на город идет очередная волна оптимизации.

"С сентября этого года мы все получим очередной "пинок" от власть имущих, - сообщается в паблике "Нетипичная Питкяранта", - а именно: новая волна оптимизации затронет такие структуры, как колледж, который прекратит свое существование. Директор уже уволился в пятницу, сотрудникам рекомендовано подыскивать новую работу, а студентам придется доучиваться в Сортавале, Олонце, Петрозаводске, это при условии, что был набран платный курс, по баснословной цене".

Также сообщается в паблике, что не останутся в стороне от оптимизации и детские сады, которые, по сообщению активистов, планируют объединить в одно юрлицо.

"Спортивная школа объединится с ФОКом, музей, музыкальная школа, художественная школа – их тоже объединят особым, понятным только для тех кто "сверху", образом".

Нависла угроза, по мнению авторов, и над школами: "Школы, которые мы отстаивали, попадут под эту же гребенку. Пусть не сразу, но все же".

Власти, считают активисты из Питкяранты, оптимизируют социальные объекты в городе, потому что народ не борется за них, не приходит на референдумы, где поднимаются и решаются важные вопросы.

"Давайте объединяться в борьбе за наш город, - пишут активисты паблика, - мы планируем сбор всех горожан в ближайшие две недели. Пишите в сообщения группы с пометкой #СборПТК , чтобы предварительно записаться. Будет организована консультация по вопросам компенсаций за платное обучение в колледже из-за изменения условий. Следите за новостями. Приходите. Чтобы опять не решилось все без вас".

Редакция "Столицы на Онего" обратилась за комменарием по вопросу оптимизации соцобъектов в Питкяранте в администрацию района.

"Все планы оптимизации, которые есть, будут обсуждаться с коллективами, с населением. Планы по оптимизации, конечно же, есть. Налогов больше не становится, у нас закрываются предприятия, а мы на что их (школы, сады - ред.) содержать-то должны, - ответил журналистам Роман Баранов, первый замглавы администрации Питкярантского района, - а потом в конечном итоге какая-нибудь из школ в аварийном состоянии рухнет, получатся Сямозерские события, будут караул кричать. Мы же тоже все это от безысходности делаем. У нас один завод остался, на всех не хватает, зарплаты надо повышать, это неспроста все решения по оптимизации приходят".

Также Роман Баранов отметил, что филиал колледжа находится в ведении Минобразования Карелии и что по вопросу его закрытия в сентябре, он ответить ничего не может.

Министр образования Карелии Александр Морозов в свою очередь заверил, что об оптимизации колледжа речи не идет.