Жители Карелии отправили больше всех вопросов на пресс-конференцию Путина

Продолжается прием вопросов и сообщений для большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Карелия и Тульская область оказались в числе лидеров по количеству обращений к президенту в преддверии ежегодной пресс-конференции, сообщил "Первый канал". В этот раз ее решили устроить с элементами "Прямой линии", поэтому возможность задать вопрос Владимиру Путину есть у каждого.

Десятки сообщений по самым главным темам, которые волнуют россиян, поступают каждую минуту со всех уголков страны.

Волонтеры ОНФ проходят инструктаж, как правильно принимать сообщения, как обрабатывать их, как донести суть, чтобы не потерять самое главное. Самое главное, конечно, пандемия и все, что с ней связано.

"Есть вопросы по поводу пенсий. Очень много пишут дольщиков, появились вопросы о дистанционном обучении. То есть родители переживают за своих детей, кто-то, наоборот, хочет, чтобы ушли на дистанционное обучение, кто-то, наоборот, жалуется, что вот дети долго сидят", – рассказывает волонтер Алевтина Киселева.

Чтобы отправить вопрос, не нужно каких-то специальных навыков. Нужен компьютер или смартфон с доступом в интернет. На него установить приложение "Москва-Путину". Появятся подсказки, которые облегчат эту задачу. Здесь можно "Записать видео", "Отправить видео" и "Написать вопрос".

Длительность обращения ограничено одной минутой, перед отправкой видео можно посмотреть, если что, переписать. Можно отправить видеосообщение, снятое на телефон заранее, также длительностью не более минуты, и, разумеется, можно отправить текстовое сообщение. Можно дополнить текст фотографиями. Их должно быть не более пяти.

Видео поступает много, они лучше передают эмоции, но и тестовых сообщений тоже поступает не мало. И еще один вариант — написать обращение на сайте. Адреса два: Moskva-Putinu.ru или на кириллице Москва-Путину.рф. Все вопросы будут приниматься до момента завершения пресс-конференции. Важно, чтобы каждый голос был услышан. Важно, чтобы каждая проблема была отражена в ходе этого большого мероприятия.

Пресс-конференция с президентом пройдет 17 декабря, начало в полдень. Первый канал будет вести трансляцию.