Жители Карелии перестали жаловаться на качество капремонта, заявили власти

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Глава комитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии Александр Темнышев сообщил, что в текущем году от населения перестали поступать жалобы на качество работ по капитальному ремонту.
"В прошлые года, в 2016-2017, нам очень много поступало звонков и жалоб по проведению ремонта. Сейчас, когда Фонд (капремонта) переформировал свою работу, я вам скажу, за этот год жалоб по проведению капитального ремонта еще ни одной не было. И дай бог, чтоб так было",- сказал Александр Темнышев.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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