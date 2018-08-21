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Новости. Общество
11:50, 21 Августа 2018

Жители Карелии перестали жаловаться на качество капремонта, заявили власти

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Глава комитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии Александр Темнышев сообщил, что в текущем году от населения перестали поступать жалобы на качество работ по капитальному ремонту.

"В прошлые года, в 2016-2017, нам очень много поступало звонков и жалоб по проведению ремонта. Сейчас, когда Фонд (капремонта) переформировал свою работу, я вам скажу, за этот год жалоб по проведению капитального ремонта еще ни одной не было. И дай бог, чтоб так было",- сказал Александр Темнышев.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

 

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Комментарии

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User
2018-08-21 12:09:42
Сначала скажите где, чего и сколько в текущем году отремонтировано по капремонту? А то ведь формула простая - нет капремонта, нет жалоб.
Joker
2018-08-21 12:07:19
За время действия программы капитального ремонта 2016-2017 годов, и уже половина 2018 года, на территории Суоярвского района не отремонтировано ни одного дома !!! Жалоб нет потому что ремонта нет !!! А деньги на капремонт люди регулярно платят !!!
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