Жители Карелии перевели мошенникам 100 млн рублей

С начала года полицией возбуждено около 2 500 уголовных дел по фактам дистанционных краж, сообщили в МВД Карелии.

МВД республики опубликовало статистику по дистанционным мошенничествам в 2020 году. Так, за 10,5 месяцев жители Карелии перевели мошенникам почти 100 млн рублей. Только за 2 недели ноября они отдали злоумышленникам более 3,5 млн рублей. На сегодняшний день полицией Карелии возбуждено без малого 2 500 уголовных дел.

Основной схемой обмана остается звонок от "сотрудников банка". Мошенники сообщают абоненту, что якобы кто-то пытается перевести деньги, оформить кредит на его имя, завладеть данными личного кабинета и другие. Клиент начинает волноваться и верит мошеннику, не проверив информацию. Злоумышленник предлагает выполнить определенные действия: сообщить коды из смс, снять денежные средства и перевести на "безопасные счета", оформить кредит. Но какой бы ни была история обмана, что бы гражданин не делал под диктовку, результат всегда один – он лишается своих сбережений, берет в долг, оформляет кредиты и остается ни с чем.

Ранее мошенники уговорили жителя Костомукши взять кредит и перевести им полмиллиона рублей.