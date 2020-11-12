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Мошенники уговорили жителя Костомукши взять кредит и перевести им полмиллиона рублей

Новости. Криминал
07:15, 13 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Житель Костомукши оформил кредит и тремя операциями перевел мошенникам полмиллиона рублей, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Костомукши начала проверку по заявлению 43-летнего жителя города, которого неизвестные люди по телефону уговорили перевести на банковские счета крупную сумму денег.

Как выяснилось, мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником банка. Ему сообщили, что неизвестные лица пытаются оформить кредит в размере 490 000 рублей на его имя. Чтобы помешать мошенникам, следует срочно подать заявку на кредит самостоятельно. Костомукшанин в онлайн приложении оформил заявку и вскоре получил запрашиваемую сумму.

После этого сотрудник банка убедил мужчину обналичить полученный кредит и перевести на некий безопасный счет. Якобы после этого деньги вернут и можно будет закрыть кредит.  Костомукшанин тремя операциями перевел мошенникам почти 500 000 рублей. После этого звонки прекратились, а возвращения заемных средств житель Костомукши так и не дождался.

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