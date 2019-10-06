Жители Карелии перевели мошенникам за сутки около 300 тысяч рублей

Лже-сотрудники службы безопасности банка вновь обманули доверчивых граждан, сообщают в МВД Карелии.

Накануне в полицию Сегежи обратилась женщина 1958 года рождения. Некий сотрудник банка, позвонивший сегежанке, убедил ее в необходимости снять деньги с кредитной карты и совершить перевод на виртуальный кошелек. Сегежанка в течение часа 16 раз через банкомат совершала переводы по 15 тысяч рублей. Таким образом, она пополнила чужой счет на 250 тысяч рублей, рассказали в МВД республики.

В полиции вновь просят всех жителей Карелии быть осторожнее. Даже очень убедительно звучащие слова о том, что вы рискуете остаться без сбережений, которые произносит неизвестный вам абонент, не будут гарантией его честности. Поймав вас неожиданным сообщением о несанкционированных транзакциях с банковской карты, злоумышленники получают доступ не только к управлению вашим эмоциональным состоянием, но и банковским счетам. Обращайтесь в банк лично, напоминают в МВД републики.