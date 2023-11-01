Жители Карелии пострадали в столкновении «Жигулей» с грузовиком МАЗ

Днем 1 ноября на трассе в Беломорском районе республики столкнулись два автомобиля.

В среду, 1 ноября, в 14:10, пожарным Беломорска стало известно о дорожной аварии на 28 километре автодороги Пушной-Беломорск, около деревни Матигора.



Не поделили дорогу ВАЗ-2107 и грузовой МАЗ.



К месту происшествия направили шесть человек личного состава на одной автоцистерне, сообщили беломорские огнеборцы.



В результате ДТП не начительно пострадали два человека, которых передали экипажу скорой медицинской помощи.



