Жители Карелии приняли участие в поэтическом марафоне

Литературную эстафету в республике начал петрозаводчанин Александр Каширин, и подхватили жители других регионов.

Карельский поэт, спортсмен и общественный деятель Александр Каширин решил поддержать Всероссийскую акцию «Читаем Пушкина вместе». Он сообщил об этом на своей странице «ВКонтакте».



«Записывайте любимые стихотворения и выставляйте в социальные сети», — призвал он и прочитал известный всем с детства отрывок из поэмы «Руслан и Людмила».



Одной из первых откликнулась спикер Петросовета и главный врач городской детской поликлиники № 1 Петрозаводска, Надежда Дрейзис. Она разместила на своей личной странице пост, где ее дочь с воодушевлением читает отрывок Сказки о царе Салтане, и отметила, что строки Александра Пушкина вызывают «чувство спокойствия, даже умиротворения»



«Если мы где-то случайно слышим фразу или строчку из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, то начинаем её вольно или невольно повторять про себя, словно исконную и сердечную мелодию нашего внутреннего мира», — отметила Надежда Дрейзис.



А одна из подписчиц Александра Каширина — Ирина Тен из Тамбовской области прокомментировала его пост и вынесла челлендж за пределы Карелии. Она опубликовала у себя на стене Вконтакте отрывок из «Евгения Онегина», эпизода «Письмо Татьяны к Онегину».



«Еще будучи совсем юной, я восхищалась огнем этих строк. Кто никогда не любил, не смог бы написать так. Но теперь, спустя десятилетия я думаю еще и о том, как мог Александр Пушкин, будучи мужчиной, настолько точно передать эмоции влюбленной барышни. Это безусловный талант и удивительная тонкость души, перед которыми мы преклоняемся, — написала Ирина.

Акция «Читаем Пушкина вместе» проводится ежегодно и собирает тысячи участников во всех российских регионах. В 2016 году акция приобрела статус международной.