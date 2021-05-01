Жители Карелии призывают власти помочь погорельцу с отмороженными ногами

Мужчина живет на улице в поселке Элисенваара Лахденпохского района, так как его дом без окон и дверей не пригоден для проживания.

«Как всем известно, он отморозил ноги этой зимой, после выписки из больницы, он опять оказался на улице никому ненужный, - пишут неравнодушные жители в группе «Лахденпохья навсегда». - Ползает на карачках по посёлку в поисках пропитания и ночлега. На данный момент он в прямом смысле этого слова выживает в заброшенной квартире, где нет ни окон, ни дверей, и даже нет самой простой элементарной печки, чтобы хотя бы что-нибудь приготовить покушать.





Но сердце не выдержало смотреть на то, как он сидит на обочине в одной кофте. Дали ему куртку, помогли добраться до так называемого дома, куда он пытается добраться третий день, но вовнутрь мы не заходили. Спасибо соседям: помогли ему и дали ему костыли для хоть какого-нибудь передвижения.





После поехали ему за продуктами и уже тогда только увидели в каких условиях он живёт, и даже теперь не знаем, как он все это будет готовить».

Жители обращаются к властям: если есть хоть малейшая возможность - устроить мужчину в приют.

«С его слов мы поняли, что его туда не берут».