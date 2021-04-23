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Жители Карелии продолжают умирать от коронавируса – за сутки зарегистрировано еще три летальных исхода

Новости. Общество
09:27, 24 Апреля 2021
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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Всего в Карелии за время пандемии умерло 453 ковидных больных, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ скончался 66-летний местный житель, в Республиканской инфекционной больнице умерла 86-летняя петрозаводчанка, в Межрайонной больнице № 1 скончался 72-летний житель Костомукши. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.
Всего в Карелии за время пандемии умерло 453 ковидных больных.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 37 человек. Из этого числа заболевших – 34 человека, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в Карелии составляет 45517 человек.

Выздоровели 43514 пациентов, за сутки выписан по выздоровлению 71 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7412,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3233,5 случая, по Северо-Западу – 5687,1.

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Комментарии

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udo
2021-04-24 09:45:30
Дана квота только на три случая от короны. Остальные от пьянства и в статистику не входят.((
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