Жители Карелии продолжают умирать от коронавируса – за сутки зарегистрировано еще три летальных исхода

Всего в Карелии за время пандемии умерло 453 ковидных больных, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ скончался 66-летний местный житель, в Республиканской инфекционной больнице умерла 86-летняя петрозаводчанка, в Межрайонной больнице № 1 скончался 72-летний житель Костомукши. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии умерло 453 ковидных больных.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 37 человек. Из этого числа заболевших – 34 человека, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в Карелии составляет 45517 человек.

Выздоровели 43514 пациентов, за сутки выписан по выздоровлению 71 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7412,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3233,5 случая, по Северо-Западу – 5687,1.