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Жители Карелии расстались с 17 стволами

Новости. Общество
09:58, 21 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
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Карельское управление Росгвардии сообщает, что жители республики добровольно сдали 17 единиц оружия.

В период с 13 по 20 ноября сотрудники Росгвардии проведели 80 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Было выявлено 7 правонарушений в сфере оборота оружия. Нарушители привлечены к административной ответственности. Изъята 1 единица оружия.

Граждане добровольно сдали 17 единиц огнестрельного оружия, сообщили в Росгвардии.

Управление Росгвардии продолжает проведение профилактической операции "Оружие", направленной на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что уроженец Северного Кавказа, вооружившись пистолетом, вымогал деньги у жителя Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
?
2020-11-21 10:44:33
Бояре с удовольствием изъяли бы у холопов любое оружие, включая кухонные ножи и отвертки. Тем более что терпилам самооборона запрещена, а с оружием почти всегда срок сидеть.
Население это стадо овец, а овец стригут и режут.
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