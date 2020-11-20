Жители Карелии расстались с 17 стволами

Карельское управление Росгвардии сообщает, что жители республики добровольно сдали 17 единиц оружия.

В период с 13 по 20 ноября сотрудники Росгвардии проведели 80 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Было выявлено 7 правонарушений в сфере оборота оружия. Нарушители привлечены к административной ответственности. Изъята 1 единица оружия.



Граждане добровольно сдали 17 единиц огнестрельного оружия, сообщили в Росгвардии.

Управление Росгвардии продолжает проведение профилактической операции "Оружие", направленной на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что уроженец Северного Кавказа, вооружившись пистолетом, вымогал деньги у жителя Карелии.