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Жители Карелии, решившие померяться силами, оказались в суде

Новости. Криминал
10:39, 21 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Новогодняя пьянка и молодецкая удаль дорого обошлись жителям Калевальского района, сообщили в прокуратуре республики.

Прокуратура Калевальского района поддержала государственное обвинение в отношении 43-летнего жителя поселка Кепа.

Было установлено, что подсудимый 3 января 2021 года, находясь в гостях у своего знакомого, в ходе драки травмировал другого гостя. Мужчина был пьян. По его словам, драку спровоцировал потерпевший, предложивший померяться силами.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Также мужчина выплатит потерпевшему 50 тысяч рублей, возместив затраты на лечение и моральный вред.

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Комментарии

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Кир
2021-10-21 10:43:40
Пьянство - способ и смысл существования нашего человека. Врождённые инстинкты пофиг. :)
Гость
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