Жители Карелии, решившие померяться силами, оказались в суде

Новогодняя пьянка и молодецкая удаль дорого обошлись жителям Калевальского района, сообщили в прокуратуре республики.

Прокуратура Калевальского района поддержала государственное обвинение в отношении 43-летнего жителя поселка Кепа.

Было установлено, что подсудимый 3 января 2021 года, находясь в гостях у своего знакомого, в ходе драки травмировал другого гостя. Мужчина был пьян. По его словам, драку спровоцировал потерпевший, предложивший померяться силами.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Также мужчина выплатит потерпевшему 50 тысяч рублей, возместив затраты на лечение и моральный вред.