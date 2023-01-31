Жители Карелии сдали 16 единиц оружия за неделю

Карельские росгвардейцы провели 64 проверки владельцев оружия.

За минувшую неделю сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Карелия совместно с сотрудниками МВД провели 64 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, рассказали в ведомстве.

Жители Карелии добровольно сдали 6 единиц оружия. Росгвардейцы составили 7 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия, один — в сфере частной охранной деятельности. Изъято 16 единиц огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, двумя выстрелами из пистолета полицейские Петрозаводска остановили пьяного водителя.