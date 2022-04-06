Жители Карелии сдали более сотни стволов росгвардейцам

Росгвардия подвела итоги проверок условий хранения и обеспечения сохранности огнестрельного оружия жителями Карелии в этом году.

Сотрудники карельской Росгвардии совместно с подразделениями МВД за первые три месяца этого года провели более 8 тыс. проверок условий хранения и обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Об этом информирует Росгвардия.

Жители Карелии добровольно сдали 133 единицы оружия и 1269 патронов. Росгвардейцы составили 114 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. За нарушение законодательства изъято 56 единиц оружия и 947 патронов к нему.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске росгвардейцы успокоили буйного покупателя и дебошира из Сегежи.