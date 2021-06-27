Жители Карелии скупают спорттовары и абонементы на фитнес

Как популяризация здорового образа жизни, ковид и ограничительные меры изменили спрос на спорт среди жителей Карелии, изучили аналитики МТС Банка.

В последние годы в России активно пропагандируется здоровый образ жизни. Спорт и ЗОЖ становятся все более популярными и в корпоративной культуре – многие компании сотрудничают с фитнес-клубами, устраивают соревнования для клиентов и сотрудников. А с наступлением пандемии в 2020 году начался бум на «домашний спорт» и онлайн-тренировки. Как популяризация здорового образа жизни, ковид и ограничительные меры изменили спрос на спорт среди жителей Республики Карелия, изучили аналитики МТС Банка.

Анализ собственных данных показал, что в мае 2021 года по сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на спорттоварыу величился на 37%, а в спортивных клубах количество платежей выросло на 32%.

Резкому росту интереса к уличным видам спорта способствовало снятие пандемийных ограничений, введенных весной 2020 года, когда были закрыты фитнес-клубы и тренажерные залы. Сейчасжители республики активно пошли в спортзалы, несмотря на то, что лето – традиционная пора затишья в фитнес-клубах. Как итог, в мае этого года всплеск спортивных увлечений привел к значительному росту количества покупокв фитнес-клубах и магазинах спорттоваров, а также продаж билетов на спортивные мероприятия.

Самый большой прирост в мае 2021 года по сравнению с допандемийным маем 2019 года показали магазины спорттоваров – здесь количество транзакций увеличилось на 37%. На втором месте – фитнес-клубы, где прирост составил 32%, после идут билеты на спортивные мероприятия (+29%).

Средние чеки во всех категориях выросли: в магазинах спорттоваров на 34%, в фитнес-клубах на 29% и за билеты на спортивные мероприятия на 24%.

Самые спортивные – мужчины среднего возраста

Делают покупки в магазинах спорттоваров преимущественно мужчины – на них приходится 70% от общего числа транзакций, они также предпочитают и спортивные мероприятия – 61%. А вот фитнес-клубы женщины посещают практически наравне с сильным полом – 47% и 53% платежей соответственно.

Примерно половину транзакций во всех спортивных категориях совершают жители Карелии в возрасте от 35 до 50 лет. Меньше всего расходов на спорт у покупателей до 25 лет и после 65 лет. Однако количество транзакций, совершаемых молодежью в фитнес-клубах и при покупке билетов на спортивные мероприятия, практически удвоилось по сравнению с 2019 годом.

Как проводилось исследование?

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Республике Карелия. Учитывались платежные операции в мае 2019 и 2021 годов в специализированных торговых точках, работающих под соответствующими MCC-кодами.Данные за май 2020 года не брались в расчёт в связи с закрытием фитнес-клубов, запретом на проведение массовых мероприятий и ограничением деятельности торговых розничных точек.

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