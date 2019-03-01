Жители Карелии смогут дешево добраться до Италии, Германии и Греции из Финляндии

Популярный ирландский лоукостер возобновляет полеты из приграничного финского города Лаппеенранта.

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair возобновляет в апреле полеты из финского города Лаппеенранта, расположенного вблизи российской границы. Популярный ирландский лоукостер свяжет Восточную Финляндию с Италией, Германией и Грецией. Как сообщила финская телекомпания Yle, самолеты Ryanair отправятся из Лаппеенранта в Милан, Берлин, Афины и Салоники.

В летнем сезоне ирландский лоукостер собирается продать 68 тысяч билетов на рейсы из приграничного финского города. Дешевые полеты в Европу из Финляндии весьма популярны и у жителей Карелии. Добраться на машине из Петрозаводска до Лаппеенранта можно всего за шесть часов.