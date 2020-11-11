Жители Карелии смогут добиться перевода на дистант детей в период распространения COVID-19

Глава республики Артур Парфенчиков потребовал, чтобы школы обеспечили обучение детей по индивидуальным программам во время пандемии.

Артур Парфенчиков выпустил распоряжение, которое, в частности, предусматривает возможность обучения детей по индивидуальным программам. Такое решение было принято из-за обращений горожан, которые боялись отправлять детей в школу во время пандемии.

"Поступает много вопросов от родителей, которые хотят, чтобы сейчас их ребенок учился дома. Мы приняли решение обеспечить обучение детей по индивидуальным планам, если у школы есть такая возможность. Для этого родителям необходимо написать заявление", - сообщил Парфенчиков в соцсети.

В тексте губернаторского распоряжения сообщается: "Органам местного самоуправления в Республике Карелия организовать работу муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечив реализацию образовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, при наличии возможности у муниципальной общеобразовательной организации, по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, содержащему обоснование причин невозможности посещения обучающимся образовательной организации".

Ранее сообщалось, что студенты Петрозаводского университета боятся заразиться COVID-19 и просят перевести их на дистант.