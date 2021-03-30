Жители Карелии смогут оформить "незаконные" гаражи с 1 сентября

Совет Федерации одобрил закон о "гаражной амнистии", позволяющий бесплатно оформить в собственность гаражи и землю под ними в упрощенном порядке.

В течение пяти лет, с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2026 года, владельцы незаконных гаражей, установленных в советские времена, смогут бесплатно оформить гаражный бокс и земельный участок в собственность. Такие сроки устанавливает закон о "гаражной амнистии", одобренный на пленарном заседании Совета Федерации 31 марта.

Получить в собственность можно будет земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года. При этом потребуется подать всего одно заявление в органы местного самоуправления или МФЦ. Чтобы подтвердить свои права на гараж, достаточно будет представить договоры о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения или договор об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража.

"Гаражная амнистия" будет распространяться как на капитальные, так и на некапитальные строения, если земля под ними была выделена гаражному кооперативу. Закон не коснется только так называемых "ракушек". Воспользоваться "амнистией" смогут и наследники граждан, получивших или построивших гараж, а также те, кто купил гараж по соглашению у первоначального собственника.

Кроме того, закон о "гаражной амнистии" устанавливает дополнительные гарантии для людей с инвалидностью. Они смогут рассчитывать на внеочередное предоставление земельных участков для строительства гаражей и на бесплатное использование таких участков для стоянки своих авто рядом со своим домом.

"В Карелии и других регионах нашей страны неоднократно обращали внимание на большое количество гаражей, неоформленных надлежащим образом. Наши гаражно-строительные кооперативы только через суд могли добиться признания права собственности на гаражи, которые они получили до 2004 года. Иначе боксы могли пойти под снос. "Гаражная амнистия" предлагает комплексное решение данного вопроса. Новый механизм защитит права граждан на свои гаражные боксы и землю под ними. При этом владельцам гаражей не придется оплачивать кадастровые работы и госпошлину", - отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.