Жители Карелии смогут полететь в Минводы и Мурманск с 14 июня

Авиарейсы из Петрозаводска в Минеральные Воды и Мурманск планирует выполнять компания «РусЛайн» на 50-местном самолете Bombardier CRJ200.

С 14 июня авиакомпания «РусЛайн» намерена начать полеты из аэропорта «Петрозаводск» в Минводы и Мурманск. Эту информацию «Столице на Онего» подтвердили в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

Открыть авиасообщение с Минводами и Мурманском попросили жители республики в ходе ранее проведенного Минтрансом интернет-опроса. После этого прошел отбор авиакомпании на право заключения ею соглашения с Минтрансом Карелии. Авиаперевозчику предоставляются дотации из регионального бюджета.

В результате таким авиаперевозчиком стала компания «РусЛайн», с 14 июня запланировавшая полеты из аэропорта «Петрозаводск» в Минводы и Мурманск на самолете канадского производства Bombardier CRJ200, вмещающем 50 пассажиров.

По информации Минтранса, полеты в Минводы предполагаются два раза в неделю и, возможно, столько же в Мурманск. При этом «РусЛайн» будет получать дотацию не только из бюджета республики, а также из федеральной казны. Постановлением российского правительства утвержден специальный тариф для таких дотационных авиаперевозок. Как уточнили в Минтрансе, в данном случае цены на авиабилеты в Минводы и Мурманск не должны быть выше проезда в плацкартном вагоне поезда.

Что касается суммы дотации из регионального бюджета за один оборотный рейс, например, в Минводы, то она, по данным Минтранса республики, составит 350 тысяч рублей.

Ранее глава Карелии рассказал о расписании авиарейсов Петрозаводск-Калининград.