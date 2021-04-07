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Жители Карелии смогут пожаловаться на проблемы с вывозом мусора и свалки

Новости. Общество
18:20, 08 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Сотрудники «Карелприроды» проведут горячую линию по вопросам в сфере обращения с ТКО.

По сообщению Минприроды Карелии, 9 апреля сотрудники подведомственного учреждения ответят на вопросы жителей республики по следующим темам:

- Некорректно выставленные счета за услугу по обращению с ТКО;

- Несвоевременный вывоз ТКО;

- Несанкционированные свалки;

- Размещение на контейнерной площадке строительных и прочих отходов, не относящихся к ТКО.

Звонки будут приниматься 9 апреля с 10:00 до 12:00 по телефону +7 (8142) 78-56-32.

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